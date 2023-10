Hallowen dans les troglos de Belvès – Chasse au trésor Pays de Belvès, 21 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Les souterrains se réveillent !

Du 21 Octobre au 5 Novembre

Chasse au trésor du Samedi au Mercredi à 16h30

Réservation obligatoires au 05 53 29 10 20.

2023-10-21 fin : 2023-10-21 . EUR.

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The underground awakens!

October 21 to November 5

Treasure hunt from Saturday to Wednesday at 4.30pm

Reservations required on 05 53 29 10 20

El metro se despierta

Del 21 de octubre al 5 de noviembre

Búsqueda del tesoro de sábado a miércoles a las 16.30 h

Reserva obligatoria en el 05 53 29 10 20

Der Untergrund erwacht!

Vom 21. Oktober bis zum 5. November

Schatzsuche von Samstag bis Mittwoch um 16:30 Uhr

Reservierungen sind erforderlich unter 05 53 29 10 20

Mise à jour le 2023-10-18 par Périgord Noir Vallée Dordogne