Chantier Participatif au Potager Pays de Belvès, 18 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Chantier participatif au potager des enfants :

On arrache les cultures et on sème des engrais verts.

rue Antoine Despont de 9h à 12h.

2023-10-18 fin : 2023-10-18 . .

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Participatory work in the children’s vegetable garden:

We pull up crops and sow green manure.

rue Antoine Despont from 9am to 12pm

Trabajo participativo en el huerto de los niños:

Arrancamos los cultivos y sembramos abono verde.

rue Antoine Despont de 9h a 12h

Partizipative Baustelle im Gemüsegarten der Kinder :

Wir roden die Kulturen und säen Gründünger.

rue Antoine Despont von 9:00 bis 12:00 Uhr

Mise à jour le 2023-09-20 par Périgord Noir Vallée Dordogne