Marches Nordiques secteur Belves Pays de Belvès, 16 octobre 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Marche douce, soutenue par les bâtons, adaptée à vos capacités physiques, de la gym en pleine nature et en groupe.

Du 2 Octobre au 18 Décembre 2023. (voir le programme)

De 9h30 à 12h – parcours de 5, 6 ou 7 km

Pass 10 randonnées 602 €

Pass 5 randonnées 35 €

La randonnée 8€.

2023-10-16 fin : 2023-10-16 . .

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Gentle walking, supported by poles, adapted to your physical abilities. Gym in the great outdoors and in a group.

From October 2 to December 18, 2023. (see program)

9:30 a.m. to 12 p.m. – 5, 6 or 7 km routes

Pass 10 hikes 602 ?

Pass 5 hikes 35 ?

Hike 8?

Caminata suave, apoyada en bastones, adaptada a sus capacidades físicas, ejercicio al aire libre y en grupo.

Del 2 de octubre al 18 de diciembre de 2023. (ver programa)

De 9h30 a 12h00 – Recorridos de 5, 6 o 7 km

Forfait 10 rutas 602

Pase 5 rutas 35?

Los 8?

Sanftes Wandern, unterstützt durch Stöcke, angepasst an Ihre körperlichen Fähigkeiten, Gymnastik in der Natur und in der Gruppe.

Vom 2. Oktober bis zum 18. Dezember 2023. (siehe Programm)

Von 9.30 bis 12 Uhr – Strecken von 5, 6 oder 7 km

Pass für 10 Wanderungen 602 ?

Pass 5 Wanderungen 35 ?

Wanderung 8?

Mise à jour le 2023-10-11 par Périgord Noir Vallée Dordogne