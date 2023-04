Festival Bach : Ensemble Baroque de Toulouse Eglise Notre Dame de l’Assomption, 5 août 2023, Pays de Belvès.

« Festival de Bach : Ensemble Baroque de Toulouse

« » Le vent des cordes » »

En formation chambriste, l’Ensemble Baroque de Toulouse présente certaines des plus belles pièces du répertoire baroque. Bach et ses contemporains ont réservé des trésors mélodiques à la musique de chambre, du solo, expression.

2023-08-05 à ; fin : 2023-08-05 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Place de l’Eglise

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



« Bach Festival: Toulouse Baroque Ensemble

« » The wind of the strings » »

In chamber music formation, the Toulouse Baroque Ensemble presents some of the most beautiful pieces of the Baroque repertoire. Bach and his contemporaries have reserved melodic treasures for chamber music, from the solo, to

» Festival Bach: Conjunto Barroco de Toulouse

« » El viento de las cuerdas » »

En formación camerística, el Ensemble Baroque de Toulouse presenta algunas de las piezas más bellas del repertorio barroco. Bach y sus contemporáneos han reservado a la música de cámara tesoros melódicos, desde el solo hasta la expresión del solista

« Bachfest: Barock-Ensemble von Toulouse

« » Der Wind der Streicher » »

In kammermusikalischer Besetzung präsentiert das Ensemble Baroque de Toulouse einige der schönsten Stücke des Barockrepertoires. Bach und seine Zeitgenossen haben melodische Schätze für die Kammermusik reserviert, vom Solo, Ausdruck

Mise à jour le 2023-04-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne