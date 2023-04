Festival Bach : Trio SR9 Eglise Notre Dame de l’Assomption, 31 juillet 2023, Pays de Belvès.

Après cinq années de tournées et un premier disque dédié à la musique de Jean-Sébastien Bach, le Trio SR9 poursuit l’exploration de ce vaste répertoire. Dans ce deuxième volet, c’est à travers les oeuvres pour claviers du Cantor que la transcription à trois marimbas fait sens..

2023-07-31 à ; fin : 2023-07-31 . .

Eglise Notre Dame de l’Assomption Place de l’Eglise

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



After five years of touring and a first CD dedicated to the music of Johann Sebastian Bach, the SR9 Trio continues to explore this vast repertoire. In this second part, it is through the keyboard works of the Cantor that the transcription for three marimbas makes sense.

Tras cinco años de giras y un primer CD dedicado a la música de Johann Sebastian Bach, el Trío SR9 sigue explorando este vasto repertorio. En esta segunda parte, es a través de las obras para teclado del Cantor como cobra sentido la transcripción para tres marimbas.

Nach fünf Jahren auf Tournee und einer ersten CD, die der Musik von Johann Sebastian Bach gewidmet war, setzt das Trio SR9 die Erforschung dieses umfangreichen Repertoires fort. Die Transkription für drei Marimbas macht Sinn, wenn man die Keyboardwerke des Kantors betrachtet.

Mise à jour le 2023-04-16 par Périgord Noir Vallée Dordogne