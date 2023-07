Initiation à la Dégustation des Vins Pays de Belvès, 22 juillet 2023, Pays de Belvès.

Pays de Belvès,Dordogne

Séance animée par ALAIN ROSIER;

Meilleur sommelier de France 1976 – Meilleur sommelier du monde 1986, médaille de bronze.

Thèmes abordés : Initiation à la dégustation des vins (lecture et interprétation)

Historique, climat, sols, cépages, notion de qualité et de typicité..

2023-07-22 fin : 2023-07-22 22:00:00. .

Pays de Belvès 24170 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



Hosted by ALAIN ROSIER;

France’s Best Sommelier 1976 – World’s Best Sommelier 1986, bronze medal.

Topics covered: Introduction to wine tasting (reading and interpretation)

History, climate, soils, grape varieties, notion of quality and typicity.

Conducido por ALAIN ROSIER;

Mejor sumiller de Francia 1976 – Mejor sumiller del mundo 1986, medalla de bronce.

Temas tratados: Introducción a la cata de vinos (lectura e interpretación)

Historia, clima, suelos, variedades de uva, noción de calidad y tipicidad.

Sitzung unter der Leitung von ALAIN ROSIER;

Bester Sommelier Frankreichs 1976 – Bester Sommelier der Welt 1986, Bronzemedaille.

Themen : Einführung in die Weinverkostung (Lesen und Interpretieren)

Geschichte, Klima, Böden, Rebsorten, Qualitätsbegriff und Typizität.

Mise à jour le 2023-07-15 par Périgord Noir Vallée Dordogne