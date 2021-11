Pays d’Auge, un territoire mondialisé ? Médiathèque André Malraux, 23 mars 2021, Lisieux.

L’exposition, intitulée Le pays d’Auge : un territoire mondialisé ? fait écho au programme de géo-graphie de Terminale dont l’un des thèmes est titré : « Dynamiques territoriales, coopérations et ten-sions dans la mondialisation ». On y invite à réfléchir sur la hiérarchisation des territoires avec ses pôles attractifs et ses zones peu intégrées. C’est donc en géographes que les élèves de Terminale 1 du Lycée Marcel Gambier sont allés chercher des images, utilisant certes les outils d’analyse vus en cours, mais sur une échelle bien plus petite, l’échelle de leur espace vécu. Cette démarche multiscalaire permet d’autres approches. En exprimant leur ressenti émotionnel, en laissant place aux expériences personnelles, en exposant leurs représen-tations, ils s’inscrivent dans une géographie sensible. Aidés dans leur démarche par la photographe Chantal Guérit, les élèves explorent les effets de la mondialisation dans différents domaines : la culture, l’économie, le social, l’environnement…. Cha-cun.e exprime son point de vue et répond à la question posée dans une variante de l’adage normand du « p’têt ben qu’oui, p’têt ben qu’non ». Si chaque photographie a une intention esthétique claire-ment assumée, ces vingt-six points de vue personnels s’appuient sur un texte nourri de notions géo-graphiques validées par un géographe.

