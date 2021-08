Martel Martel 46600, Martel Pays d’Art et d’Histoire : Visite Nocturne aux Lampions Martel Martel Catégories d’évènement: 46600

Martel

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Nocturne aux Lampions Martel, 23 août 2021, Martel. Pays d’Art et d’Histoire : Visite Nocturne aux Lampions 2021-08-23 21:00:00 21:00:00 – 2021-08-23 22:30:00 22:30:00

Martel 46600 Martel la nuit découvrez un autre visage du patrimoine ! à la lueur des lampions, le guide vous emmène à la rencontre de l’histoire et du patrimoine de la ville.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité, Inscription obligatoire, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée).

Rendez-vous devant l'office de tourisme.

