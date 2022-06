Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille « Speed Quizz » Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Hospitalet de Rocamadour Rdv au belvédère du site à côté du restaurant le Belvédère

2022-08-05 10:30:00 – 2022-08-05 12:00:00

Lot Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits ! A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Office de tourisme en journée.

Rendez-vous avec le guide au Belvédère su site à l’Hospitalet (au sommet de la cité) à côté du restaurant « Le Belvédère Malika Turin

