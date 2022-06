Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille « Speed Quizz »

2022-08-17 10:30:00 10:30:00 – 2022-08-17 12:00:00 12:00:00 Venez vous amuser en équipe et en famille à deviner l’histoire et le patrimoine de Rocamadour, grâce à une pincée de dessin, un zeste de mimes et des mots interdits ! A partir de 6 ans. Billet en vente dans les Office de tourisme en journée.

Rendez-vous avec le guide au Belvédère su site à l’Hospitalet (au sommet de la cité) à côté du restaurant « Le Belvédère dernière mise à jour : 2022-06-23 par

