Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille « Les Secrets des Moines ! »

Cour du Prieuré RDV devant l'Office de Tourisme Carennac Lot

2022-08-01 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-01 18:30:00 18:30:00

RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré

Carennac

Lot Glissez-vous dans la peau d’un moine lors d’une visite participative, à réaliser en famille, dans le prieuré de Carennac !

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, dans la cour du prieuré.

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne.com

RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré Carennac

