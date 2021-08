Carennac Carennac 46110, Carennac Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille “Les Secrets des Moines !” Carennac Carennac Catégories d’évènement: 46110

Carennac

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille “Les Secrets des Moines !” Carennac, 25 août 2021, Carennac. Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille “Les Secrets des Moines !” 2021-08-25 17:00:00 17:00:00 – 2021-08-25 18:30:00 18:30:00 RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré

Carennac 46110 Carennac Glissez-vous dans la peau d’un moine lors d’une visite participative, à réaliser en famille, dans le prieuré de Carennac !

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, dans la cour du prieuré. Inscription obligatoire. Billets en vente dans les offices de Tourisme Vallée de la Dordogne et sur le site www.pays-vallee-dordogne. MARC ALLENBACH dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 46110, Carennac Autres Lieu Carennac Adresse RDV devant l'Office de Tourisme Cour du Prieuré Ville Carennac lieuville 44.91777#1.73248