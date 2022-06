Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille « Les Apprentis Géologues ! »

2022-08-15 17:00:00 17:00:00 – 2022-08-15 18:30:00 18:30:00 Visite ludique en famille. A l’aide d’un livre d’enquête, avec un guide conférencier découvrez le village de Carennac, d’un autre œil : celui de géologue ! Observez les roches et replacez-les sur l’échelle du temps…

Jeu réalisé par le Carrefour des Sciences et des Arts.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, dans la cour du prieuré.

A partir de 6 ans – Attention ! Nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

