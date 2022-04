Pays d’Art et d’Histoire : Visite Ludique en Famille “Des Brigands dans la Ville”

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 16:30:00 De précieux sacs de sel ont été volés. Il faut aider les marchands de Martel à les retrouver afin qu’ils puissent ouvrir leurs boutiques.

Durée 1h30.

Rendez-vous devant l’office de tourisme.

Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

