Pays d’Art et d’Histoire : Visite découverte, une cité médiévale marchande

Pays d’Art et d’Histoire : Visite découverte, une cité médiévale marchande, 3 novembre 2022, . Pays d’Art et d’Histoire : Visite découverte, une cité médiévale marchande



2022-11-03 15:00:00 – 2022-11-03 16:30:00 Arrêtez-vous au cœur des causses de Martel et découvrez, au carrefour de routes commerciales, la riche ville marchande du vicomte de Turenne. Lieu de rdv donné à l’inscription. Tout public. Sur réservation (site internet). Malika Turin dernière mise à jour : 2022-10-05 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville