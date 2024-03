Pays d’Art et d’Histoire visite découverte Un prieuré et son village médiéval Carennac, mercredi 24 avril 2024.

Avec un guide conférencier, découvrez l’église romane et son tympan sculpté, le bourg et ses maisons de la fin du Moyen Age. Un des plus beaux villages de France autour de son monastère…

Lieu de rdv devant l’office de tourisme . Se garer obligatoirement sur le parking en face de la mairie, route de Gramat.

Tout public.

Réservation sur le site internet pays-vallee-dordogne.com ou dans un office de tourisme vallée de la Dordogne

Début : 2024-04-24 15:00:00

fin : 2024-04-24 16:30:00

Cour du Prieuré

Carennac 46110 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

