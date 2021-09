Prudhomat Prudhomat Lot, Prudhomat Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte – Un Etonnant Village Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Pays d'Art et d'Histoire : Visite Découverte – Un Etonnant Village 2021-09-18 15:00:00 15:00:00 – 2021-09-18 16:30:00 16:30:00

Prudhomat Lot Prudhomat Le guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous emmène découvrir des richesses secrètes du village de Calès sur les chemin de Rocamadour, où moines cisterciens d’Obazine fondèrent une grange…

Durée 1h30 environ.. Inscription obligatoire sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com.

Rendez-vous devant la mairie de Calès.

