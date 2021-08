Rocamadour Rocamadour 46500, Rocamadour Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: 46500

Rocamadour

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte Rocamadour, 26 août 2021, Rocamadour. Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte 2021-08-26 10:30:00 10:30:00 – 2021-08-26 12:30:00 12:30:00 RDV devant l’office de tourisme Hospitalet de Rocamadour

Rocamadour 46500 Rocamadour EUR Dans le site grandiose du canyon de l’Alzou, découvrez la cité mariale et les sanctuaires qui la surplombent. Ecoutez l’histoire de ce haut lieu de pèlerinage depuis le XIIe siècle racontée par un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire.

2h environ. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rendez-vous : devant l’office de tourisme, à l’Hospitalet (au sommet de la cité). Malika Turin dernière mise à jour : 2021-06-14 par

Détails Catégories d’évènement: 46500, Rocamadour Autres Lieu Rocamadour Adresse RDV devant l'office de tourisme Hospitalet de Rocamadour Ville Rocamadour lieuville 44.80517#1.6249