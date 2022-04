Pays d’Art et d’Histoire : Visite Découverte, L’Eglise des Récollets Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Pays d'Art et d'Histoire : Visite Découverte, L'Eglise des Récollets Saint-Céré, 4 juin 2022, Saint-Céré.

2022-06-04 15:00:00 – 2022-06-04 17:00:00

Saint-Céré Lot L’église des Récollets, un bijou restauré L’église des Récollets est le parfait exemple d’une église édifiée au XVIIe siècle dans l’esprit de la Contre-Réforme. Maître autel, tabernacle, retable, plafond peint ont été exécutés par les meilleurs artistes de cette époque. Une magnifique restauration vient d’avoir lieu, que nous vous invitons à découvrir avec Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art.

En partenariat avec l’association Les amis du Pays de Saint-Céré. Inscription en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne Mr Fontanille

Saint-Céré

