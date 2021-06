Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Lot, Sousceyrac-en-Quercy Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Théâtralisée Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’évènement: Lot

Sousceyrac-en-Quercy

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Théâtralisée Sousceyrac-en-Quercy, 23 juillet 2021-23 juillet 2021, Sousceyrac-en-Quercy. Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Théâtralisée 2021-07-23 21:00:00 – 2021-07-23 22:30:00 sur la place RDV devant la mairie

Sousceyrac-en-Quercy Lot Sousceyrac-en-Quercy Le guide vous conduit à travers les ruelles du village où la musique et le théâtre vous invitent à couvrir le patrimoine autrement, avec l’artiste Nathalie Tcharcachian. Nombre de places limité, Inscription obligatoire. Billetterie sur site internet : pays-vallee-dordogne.com et dans les offices de tourisme Vallée de la Dordogne en journée.

Rdv devant la mairie de Sousceyrac. Le guide vous conduit à travers les ruelles du village où la musique et le théâtre vous invitent à couvrir le patrimoine autrement, avec l’artiste Nathalie Tcharcachian. Nombre de places limité, Inscription obligatoire. Billetterie sur site internet : pays-vallee-dordogne.com et dans les offices de tourisme Vallée de la Dordogne en journée.

Rdv devant la mairie de Sousceyrac. Marc Brun

Détails Catégories d’évènement: Lot, Sousceyrac-en-Quercy Étiquettes évènement : Autres Lieu Sousceyrac-en-Quercy Adresse sur la place RDV devant la mairie Ville Sousceyrac-en-Quercy lieuville 44.87324#2.03048