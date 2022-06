Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique « La Visite un peu Marteau ! »

17 août 2022



2022-08-17 – 2022-08-17 Suivez le guide dans les ruelles de Martel pour des rencontres improbables avec le duo Crapahutes compagnie qui à coup sûr, vous fera découvrir la « vraie-fausse » histoire de la ville !

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité, billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com ou dans tous les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée)ou auprès du guide le jour de la visite.

Rendez-vous devant l'office de tourisme.

