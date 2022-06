Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique – Folle Visite !

2022-07-26 – 2022-07-26 Le guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous emmène du château de Castelnau jusqu’au bourg castral pour découvrir le patrimoine de manière décalée avec l’humour du duo « Crapahutes Cie ».

En partenariat avec le Centre des Monuments Nationaux.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire. Billetterie dans les offices de tourisme de la vallée de la Dordogne (uniquement en journée) et en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com

Rendez-vous au parking du château devant le restaurant Les Remparts, au château de Castelnau . Attention ! la visite part à l’heure, nous vous demandons d’arriver 1/4 d’heure en avance. Merci de votre compréhension. dernière mise à jour : 2022-06-22 par

