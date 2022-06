Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Entrez Dans le Bas Sousceyrac-en-Quercy Sousceyrac-en-Quercy Catégories d’évènement: Lot

Lot Sousceyrac-en-Quercy Nathalie Tcharcachian, comédienne et musicienne vous emmène sur les pas des bals qui rythmaient la vie des habitants du Ségala. En chemin, un guide conférencier vous fait découvrir le patrimoine du village. Nombre de places limité, Billetterie sur site internet : pays-vallee-dordogne.com et dans les offices de tourisme Vallée de la Dordogne (en journée).

Rdv devant la mairie de Sousceyrac. Un guide sera présent pour les dernières inscriptions. Marc Brun

