Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique « Drôles de Rencontres ! »

Lot Carennac Plongez dans l’ambiance de ce site thermal à l’aube du XXe siècle ! Le guide vous emmène à la rencontre de personnages célèbres ou inconnus incarnés par le comédien Antonin Boccara.

Durée environ 1h30 – nombre de places limité – billetterie en ligne sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com et dans tous les offices de tourisme (uniquement en journée) Rendez-vous le restaurant de la Source Salmière. Malika Turin

