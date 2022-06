Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Contée Gramat Gramat Catégories d’évènement: Gramat

Pays d'Art et d'Histoire : Visite Artistique Contée

Gramat, 22 juillet 2022

Lot La nuit, un guide conférencier du Pays d’art et d’histoire, vous emmène découvrir l’histoire et le patrimoine de la ville et vous retrouverez une conteuse pour écouter ses fabuleuses histoire. durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne ou auprès du guide avant la visite.

