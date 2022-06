Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Circofolies Rocamadour Rocamadour Catégories d’évènement: Lot

Lot Rocamadour EUR A la nuit tombée, découvrez Rocamadour depuis les hauteurs de l’Hospitalet, en compagnie d’un guide conférencier. L’histoire de ce site médiéval vous surprendra autant que les artistes-acrobates du Cirque Effiloché.

1h30 environ. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rendez-vous : A l’entrée du parc du château – devant le plan de la cité (prendre direction le château à l’Hospitalet au sommet de la cité) Marc Allenbach

