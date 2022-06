Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Aux Fenêtres… Saint-Céré Saint-Céré Catégories d’évènement: Lot

Saint-Céré

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Aux Fenêtres… Saint-Céré, 2 août 2022, Saint-Céré. Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Aux Fenêtres…

RDV devant l’office de tourisme Saint-Céré Lot

2022-08-02 21:00:00 21:00:00 – 2022-08-02 22:30:00 22:30:00 Saint-Céré

Lot Saint-Céré Promenez-vous dans la ville avec un guide conférencier à la rencontre d’habitants drôles et touchants, aux fenêtres des maisons, incarnés par Nathalie Tcharcachian, comédienne.

Durée 1h30 environ.

Nombre de places limité. Billetterie en ligne sur le site www.pays-vallee-dordogne ou dans tous les offices de tourisme Vallée de la Dordogne.

Rendez-vous devant l’office de tourisme Marc Brun

Saint-Céré

dernière mise à jour : 2022-06-23 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Saint-Céré Other Lieu Saint-Céré Adresse RDV devant l'office de tourisme Saint-Céré Lot Ville Saint-Céré lieuville Saint-Céré Departement Lot

Saint-Céré Saint-Céré Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/saint-cere/

Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Aux Fenêtres… Saint-Céré 2022-08-02 was last modified: by Pays d’Art et d’Histoire : Visite Artistique Aux Fenêtres… Saint-Céré Saint-Céré 2 août 2022 RDV devant l'office de tourisme Saint-Céré Lot

Saint-Céré Lot