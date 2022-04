Pays d’Art et d’Histoire : Un jour la terre : Paroles du Causse Carennac, 16 avril 2022, Carennac.

Pays d’Art et d’Histoire : Un jour la terre : Paroles du Causse Entrée cour du prieuré Château des Doyens Carennac

2022-04-16 – 2022-08-28 Entrée cour du prieuré Château des Doyens

Carennac Lot

Le Pays d’art et d’histoire vous présente cette exposition à Carennac, du samedi 16 avril au dimanche 28 août.

Un jour la terre : Paroles du Causse

Cette exposition, extraite de l’ouvrage éponyme, dévoile le portrait d’une génération, d’hommes et de femmes attachés à leurs terres caillouteuses et dont les saisons rythment l’existence. Durant plusieurs années, Nicolas Teindas et Sylvain Marchou ont frappé à leur porte, ont franchi les seuils de leur maison. Nicolas recueille leurs témoignages et livre ces paroles du Causse que subliment les photographies en noir et blanc de Sylvain. C’est un instantané de vie humaine, le quotidien de ces anciens devenus sentinelles du Causse.

Ouvert suivant les horaires du château :

Fermeture les lundis et les mardis (hors vacances scolaires)

Ouverture :

les mardis pendant les vacances scolaires.

du mercredi au vendredi : 10h30-13h et 14h-17h30 (jusqu’à 18h30 en juillet et août)

les week-ends et jours fériés : 14h-17h30 (jusqu’à 18h30 en juillet et août)

Entrée libre et gratuite

Sylvain Marchou

Entrée cour du prieuré Château des Doyens Carennac

