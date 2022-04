Pays d’Art et d’Histoire : Spectacle “Impact d’Une Course” Vayrac Vayrac Catégories d’évènement: 46110

Vayrac 46110 Spectacle de la compagnie La horde dans les pavés Dans ce spectacle, la ville de Vayrac se change en terrain de jeu pour ces artistes qui puisent dans les techniques du cirque indiscipliné, du parkour, de l’escalade psychobloc, de la danse contemporaine en basket, de la toy-music, de l’afrobeat psychedelic…

Le musicien ne lâche jamais les acrobates d’un pas et porte par sa musique l’envie de faire de ce spectacle autant un moment d’exploration collective de la ville qu’un concert intimiste expérimental.

Dans le cadre du projet régional Pierres Insolites porté par l’association Eurek’art Durée 1h. Lieu de rdv donné lors de la réservation. tarif 2€.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire sur le site www.pays-vallee-dordogne. Sergio Renfigo

