Pays d'Art et d'Histoire : Journées Européennes du Patrimoine – Visite-découverte 2021-09-19 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-19 12:00:00 12:00:00

Tauriac Lot Tauriac Anne-Marie Pêcheur, guide conférencière vous fera découvrir les fresques de l’église Saint-Martial de Tauriac. Sibyles et prophètes sont à admirer dans ce décor savant.

RV à l’église. Gratuit. Pass sanitaire obligatoire, à présenter au guide

Attention ! le nombre de participants est limité. Inscription sur le site : pays-vallee-dordogne.com – dans la rubrique billetterie. +33 5 65 33 81 36 pahcvd dernière mise à jour : 2021-08-30 par VD – Pays Art & Histoire

