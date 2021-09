Carennac Carennac Carennac, Lot Pays d’Art et d’Histoire : Journées Européennes du Patrimoine – ” Le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs” Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Pays d’Art et d’Histoire : Journées Européennes du Patrimoine – ” Le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs” Carennac, 19 septembre 2021, Carennac. Pays d’Art et d’Histoire : Journées Européennes du Patrimoine – ” Le Dit des Trois Morts et des Trois Vifs” 2021-09-19 15:00:00 – 2021-09-19 16:00:00 RDV devant l’Office de Tourisme Cour du Prieuré

Carennac Lot Le dit des trois morts et des trois vifs, un thème édifiant pour les moins tentés par les richesses et le luxe ! Sur Site privée. Nombre de personne restreint.

Réservation obligatoire pour la visite guidée sur le site www.pays-vallee-dordogne.

2 horaires de visites à choisir lors de l’inscription : à 15h et 16h (il faudra cliquer sur l’horaire choisi lors de votre inscription)

Gratuit – Attention Pass sanitaire obligatoire, a présenter à la guide.

Rendez-vous devant l’Office de Tourisme, dans la cour du prieuré pahcvd dernière mise à jour : 2021-08-30 par

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Carennac Adresse RDV devant l'Office de Tourisme Cour du Prieuré Ville Carennac lieuville 44.91777#1.73248