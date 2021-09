Prudhomat Prudhomat Lot, Prudhomat Pays d’Art et d’Histoire : Balade Ludique en Famille “un Bourg – des Fossiles – une Fontaine” Prudhomat Prudhomat Catégories d’évènement: Lot

Pays d'Art et d'Histoire : Balade Ludique en Famille "un Bourg – des Fossiles – une Fontaine" 2021-09-18 10:30:00 10:30:00 – 2021-09-18 12:00:00 12:00:00 devant le restaurant "les remparts" RDV au parking du château de Castelnau

Prudhomat Lot

Prudhomat Lot Le guide conférencier du Pays d’art et d’histoire vous emmène en promenade du bourg castral de Castelnau à la fontaine-lavoir de Boscau. De nombreux fossiles se cachent dans la pierre et racontent des histoires.

Durée 1h30 environ. 2 kms de marche, prévoir de bonnes chaussures et une bouteille d’eau.

Nombre de places limité. Inscription obligatoire sur le site Internet www.pays-vallee-dordogne.com.

Rendez-vous au parking du château devant le restaurant Les Remparts, au château de Castelnau . PAHCVD dernière mise à jour : 2021-08-30 par

