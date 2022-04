Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte : Mézel, Entre Causse et Rivière Vayrac Vayrac Catégories d’évènement: Lot

Vayrac

Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte : Mézel, Entre Causse et Rivière Vayrac, 14 mai 2022, Vayrac. Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte : Mézel, Entre Causse et Rivière Vayrac

2022-05-14 15:00:00 15:00:00 – 2022-05-14 17:00:00 17:00:00

Vayrac Lot Vayrac Au pied de la marge du Causse de Gramat, le hameau de Mézels tire sa particularité d’une implantation sur une curiosité géologique en surplomb sur la Dordogne. Des berges de la rivière au plateau, le lieu fut occupé par l’homme depuis la protohistoire. Cependant, l’empreinte médiévale reste la plus marquante. Une riche histoire et un paysage villageois singulier que vous découvrirez en compagnie d’Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, paysagiste et directeur du CAUE du Lot.

En partenariat avec le CAUE du Lot et l’association Mézels, Patrimoine et Mémoire

Nombre de places limité. Inscription obligatoire sur le site www.pays-vallee-dordogne. Lieu du RDV sera donné à l’inscription. pah

Vayrac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Lot, Vayrac Autres Lieu Vayrac Adresse Ville Vayrac lieuville Vayrac Departement Lot

Vayrac Vayrac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/vayrac/

Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte : Mézel, Entre Causse et Rivière Vayrac 2022-05-14 was last modified: by Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte : Mézel, Entre Causse et Rivière Vayrac Vayrac 14 mai 2022 Lot Vayrac

Vayrac Lot