Saint-Céré Lot A l’extrémité sud du causse de Martel, proche de Souillac, le hameau de La Paille Basse évoque un lieu difficile à cultiver. Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, directeur du CAUE vous entrainent dans une singulière découverte : d’un vaste camping à de beaux exemples de maisons de laboureurs construites après la guerre de Cent ans !

En partenariat avec le CAUE du Lot

Durée 2h, Sur réservation au 05.65.33.81.36. Le pass sanitaire est requis pour cette sortie et nous vous remercions de le présenter au guide. Le lieu du Rdv sera donné à l’inscription. Prévoir de chaussures de marche et de l’eau. La Paille Basse dernière mise à jour : 2021-08-19 par

