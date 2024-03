Pays d’Art et d’Histoire Balade découverte de la source Salmière à Miers-Alvignac Miers, mardi 9 avril 2024.

Bijou de l’architecture thermale du XXe siècle, la Source Salmière et son surprenant Pavillon des eaux, est un écrin de verdure où vous découvrirez l’histoire du thermalisme et le développement du tourisme sur le territoire.

Durée environ 1h30 environ billetterie en ligne sur notre site Internet www.pays-vallee-dordogne.com et dans tous les offices de tourisme vallée de la Dordogne Rendez-vous devant le restaurant de la Source Salmière.

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-04-09 15:00:00

fin : 2024-04-09 16:30:00

à Miers-Alvignac RDV devant le restaurant

Miers 46500 Lot Occitanie patrimoine@cauvaldor.fr

L’événement Pays d’Art et d’Histoire Balade découverte de la source Salmière Miers a été mis à jour le 2024-03-14 par VD Pays Art & Histoire