Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Hameau de Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Catégories d’évènement: Latouille-Lentillac

Lot

Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Hameau de Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac, 25 juin 2022, Latouille-Lentillac. Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Hameau de Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac

2022-06-25 15:00:00 15:00:00 – 2022-06-25 17:00:00 17:00:00

Latouille-Lentillac Lot Le hameau de Lentillac, entre paysage et architecture

1h30. Lieu de rdv donné lors de la réservation. Gratuit.

Perché en bordure du plateau granitique du Ségala, le hameau de Lentillac qui domine la profonde vallée du Cayla gagne à être connu. Ici, de maisons en granges, Anne-Marie Pêcheur, historienne de l’art et Mathieu Larribe, paysagiste et directeur du CAUE vous feront découvrir l’architecture rurale des confins du Massif central ainsi que la charmante petite église d’origine romane aux savoureux modillons sculptés.

En partenariat avec le CAUE du Lot.

Nombre de places limité. Réservation obligatoire sur site internet : pays-vallee-dordogne.com

Lieu de RDV donné lors de l’inscription. Prévoir de chaussures de marche et de l’eau. patrimoine@cauvaldor.fr +33 5 65 33 81 36 pahcvd

Latouille-Lentillac

dernière mise à jour : 2022-04-11 par VD – Pays Art & Histoire

Détails Catégories d’évènement: Latouille-Lentillac, Lot Autres Lieu Latouille-Lentillac Adresse Ville Latouille-Lentillac lieuville Latouille-Lentillac Departement Lot

Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/latouille-lentillac/

Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Hameau de Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac 2022-06-25 was last modified: by Pays d’Art et d’Histoire : Balade Découverte au Hameau de Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac Latouille-Lentillac 25 juin 2022 Latouille-Lentillac Lot

Latouille-Lentillac Lot