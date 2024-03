Pays d’Art et d’Histoire Atelier de pratique artistique en famille « Des plumes et des couleurs » Espace patrimoine Carennac, mercredi 10 avril 2024.

Un atelier pour devenir calligraphe-enlumineur et jouer avec le tracé, le trait, la lettre et les couleurs ! Vous créez un décor dessiné avant que la plume d’oiseau et la plume métallique vous permettent d’écrire vos mots préférés. Lieu de rendez-vous donné à l’ inscription. Participation en famille ou adulte seul.

Nombre de participant limité inscription obligatoire www.pays-vallee-dordogne.com

Atelier de 2 heures environ. Encadré par un professionnel.

10 EUR.

Début : 2024-04-10 15:00:00

fin : 2024-04-10

Espace patrimoine Château des Doyens

Carennac 46110 Lot Occitanie

