Pays d’Art et d’Histoire : Atelier de Pratique Artistique en famille Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Pays d’Art et d’Histoire : Atelier de Pratique Artistique en famille Carennac, 4 mai 2022, Carennac. Pays d’Art et d’Histoire : Atelier de Pratique Artistique en famille RDV Château des Doyens Espace patrimoine Carennac

2022-05-04 15:00:00 – 2022-05-04 RDV Château des Doyens Espace patrimoine

Carennac Lot Avec Clémentine Halleux, redonnez ces lettres de noblesse au petit patrimoine de notre territoire. Inspirez-vous des granges, lavoirs et fontaines d’ici pour une création précieuse en verre doré à la feuille ! de rendez-vous donné à l’ inscription. Participation en famille ou adulte seul.

Nombre de participant limité – inscription obligatoire www.pays-vallee-dordogne.com

Atelier de 2 heures environ. Encadré par un professionnel. +33 5 65 33 81 36 c.halleux

RDV Château des Doyens Espace patrimoine Carennac

dernière mise à jour : 2022-03-30 par

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Carennac Adresse RDV Château des Doyens Espace patrimoine Ville Carennac lieuville RDV Château des Doyens Espace patrimoine Carennac Departement Lot

Carennac Carennac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/

Pays d’Art et d’Histoire : Atelier de Pratique Artistique en famille Carennac 2022-05-04 was last modified: by Pays d’Art et d’Histoire : Atelier de Pratique Artistique en famille Carennac Carennac 4 mai 2022 Carennac Lot

Carennac Lot