Pays d’Art et d’Histoire : Architectures douces Carennac Carennac Catégories d’évènement: Carennac

Lot

Pays d’Art et d’Histoire : Architectures douces Carennac, 2 novembre 2022, Carennac. Pays d’Art et d’Histoire : Architectures douces

Carennac Lot

2022-11-02 – 2022-11-02 Carennac

Lot A partir de briques de sucre et de ciment alimentaire, petits et grands pourront s’amuser à construire

des architectures miniatures un peu folles.

Lieu de rdv donné à l’inscription. Dès 6 ans. Sur réservation (site internet). Malika Turin

Carennac

dernière mise à jour : 2022-09-28 par

Détails Catégories d’évènement: Carennac, Lot Autres Lieu Carennac Adresse Carennac Lot Ville Carennac lieuville Carennac Departement Lot

Carennac Carennac Lot https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/carennac/

Pays d’Art et d’Histoire : Architectures douces Carennac 2022-11-02 was last modified: by Pays d’Art et d’Histoire : Architectures douces Carennac Carennac 2 novembre 2022 Carennac Carennac, Lot Lot

Carennac Lot