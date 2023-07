Fête annuelle des associations Payroux, 19 août 2023, Payroux.

Payroux,Vienne

*Samedi

Soirée des étoiles à 22h, salle de motricité de l’école maternelle : expo photos et observation du ciel nocturne

*Dimanche

– Concours de pêche au lieu dit « Chez Pagnoux » – Inscription dès 7h, début du concours à 9h. Carte de pêche en vente sur place.

– Vide grenier à partir de 9h place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux (réservation au 05 49 87 86 98),

– Exposition de photographies place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux, Eglise Notre Dame de Payroux

– Pêche à la lgne, jeux de la grenouille, tombola

– Concours de pétanque en doublette au stade municipal – Inscriptions sur place dès 13h30, début du tournoi à 14h

– Repas champêtre au stade par « Florélie Traiteur » – Inscription au 05 49 87 40 70 – Dernières inscriptions le 16/08

– Grand feu d’artifice musical au stade à 22h.

2023-08-19 fin : 2023-08-20 . .

Payroux 86350 Vienne Nouvelle-Aquitaine



*Saturday

Soirée des étoiles at 10pm, nursery school motor room: photo exhibition and observation of the night sky

*Sunday

– Fishing competition at « Chez Pagnoux » – Registration from 7am, competition starts at 9am. Fishing cards on sale on site.

– Flea market from 9am at Place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux (reservation on 05 49 87 86 98),

– Photo exhibition at Place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux, Eglise Notre Dame de Payroux

– Goose fishing, frog games, tombola

– Double pétanque competition at the municipal stadium – on-site registration from 1:30pm, tournament starts at 2pm

– Country-style meal at the stadium by « Florélie Traiteur » – Registration on 05 49 87 40 70 – Last registration on 16/08

– Musical fireworks at the stadium at 10 p.m

*Sábado

Fiesta de las estrellas a las 22 h, sala de juegos de la guardería: exposición fotográfica y observación del cielo nocturno

*Domingo

– Concurso de pesca en « Chez Pagnoux » – Inscripción a partir de las 7 h, inicio del concurso a las 9 h. Venta in situ de tarjetas de pesca.

– Mercadillo a partir de las 9 h en la plaza Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux (reserva en el 05 49 87 86 98),

– Exposición fotográfica en la Place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux, Eglise Notre Dame de Payroux

– Pesca del ganso, juegos de la rana, tómbola

– Doble competición de petanca en el estadio municipal – Inscripción in situ a partir de las 13.30 h, inicio del torneo a las 14.00 h

– Comida campestre en el estadio a cargo de « Florélie Traiteur » – Inscripción en el 05 49 87 40 70 – Última inscripción el 16/08

– Fuegos artificiales musicales en el estadio a las 22h

*Samstag

Sternenabend um 22 Uhr, Motorikraum des Kindergartens: Fotoausstellung und Beobachtung des Nachthimmels

*Sonntag

– Angelwettbewerb am Ort « Chez Pagnoux » – Anmeldung ab 7 Uhr, Beginn des Wettbewerbs um 9 Uhr. Angelkarte vor Ort erhältlich.

– Flohmarkt ab 9 Uhr Place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux (Reservierung unter 05 49 87 86 98),

– Fotoausstellung place Charles de Gaulle, Jardin Hippolyte de Ferré de Péroux, Eglise Notre Dame de Payroux

– Angeln an der Lgne, Froschspiele, Tombola

– Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack im städtischen Stadion – Anmeldung vor Ort ab 13:30 Uhr, Turnierbeginn um 14 Uhr

– Ländliches Essen im Stadion durch « Florélie Traiteur » – Anmeldung unter 05 49 87 40 70 – Letzte Anmeldungen am 16/08

– Großes musikalisches Feuerwerk im Stadion um 22 Uhr

Mise à jour le 2023-07-11 par Office de Tourisme de Civraisien en Poitou