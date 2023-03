Course de caisse à savon Stade de foot Payroux Vienne Payroux Catégories d’Évènement: Payroux

Course de caisse à savon Stade de foot Payroux Vienne, 1 mai 2023 08:00, Payroux. Fête du printemps à Payroux Lundi 1 mai, 08h00 1 Course de caisse à savon

Randonnée pédestre

Marche de printemps

Vide grenier

Restauration sur place

Animation pour les enfants Stade de foot Payroux Vienne Rue du stade Payroux vienne Payroux 86350 Vienne Course de caisse à savon

Détails Heure : 08:00 Catégories d’Évènement: Payroux, Vienne Autres Lieu Stade de foot Payroux Vienne Adresse Rue du stade Payroux vienne Ville Payroux Departement Vienne Lieu Ville Stade de foot Payroux Vienne Payroux

