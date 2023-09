Week-end psychogénéalogie et psychodrame Payré Valence-en-Poitou, 13 octobre 2023, Valence-en-Poitou.

Valence-en-Poitou,Vienne

Vivre sa vie et non celle choisit par d’autres!

Chaque famille a son histoire, construite au fil des générations. Nous vous proposons via le génogramme ou arbre de vie, d’explorer les liens et les événements qui font la trame de votre histoire.

En repérant les répétitions, les loyautés, les traumatismes familiaux, vous pourrez travailler sur votre héritage et trouver votre place dans cet arbre familial.

C’est la possibilité de révéler ce qui pèse et empêche mais aussi de découvrir les ressources joyeuses et paisibles de notre histoire.

Nous utiliserons les outils du psychodrame morénien..

2023-10-13 fin : 2023-10-15 . .

Payré

Valence-en-Poitou 86700 Vienne Nouvelle-Aquitaine



Live your own life, not the one chosen by others!

Every family has its own history, built up over generations. Using the genogram, or tree of life, we suggest you explore the links and events that make up the fabric of your history.

By identifying repetitions, loyalties and family traumas, you can work on your heritage and find your place in the family tree.

It’s a chance to reveal the things that weigh you down and get in the way, but also to discover the joyful, peaceful resources of our history.

We’ll use the tools of Moreno psychodrama.

Vive tu propia vida, no la que eligen los demás

Cada familia tiene su propia historia, construida a lo largo de generaciones. Utilizando el genograma o árbol de la vida, te proponemos explorar los vínculos y acontecimientos que componen el tejido de tu historia.

Identificando repeticiones, lealtades y traumas familiares, podrá trabajar sobre su herencia y encontrar su lugar en el árbol genealógico.

Es una oportunidad para revelar las cosas que te pesan y te estorban, pero también para descubrir los recursos alegres y pacíficos de nuestra historia.

Utilizaremos las herramientas del psicodrama Moreno.

Leben Sie Ihr eigenes Leben und nicht das von anderen gewählte!

Jede Familie hat ihre eigene Geschichte, die sich über Generationen hinweg entwickelt hat. Wir schlagen Ihnen vor, mithilfe des Genogramms oder Lebensbaums die Verbindungen und Ereignisse zu erforschen, die den Rahmen Ihrer Geschichte bilden.

Indem Sie Wiederholungen, Loyalitäten und Familientraumata aufspüren, können Sie Ihr Erbe aufarbeiten und Ihren Platz im Familienbaum finden.

Es ist die Möglichkeit, zu enthüllen, was belastet und behindert, aber auch die freudigen und friedlichen Ressourcen unserer Geschichte zu entdecken.

Wir werden die Werkzeuge des morenianischen Psychodramas verwenden.

