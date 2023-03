Sortie Nature : Le Fontou Payré, 21 avril 2023, Valence-en-Poitou Valence-en-Poitou.

Sortie Nature : Le Fontou

Les oiseaux du Fontou.

Le printemps est désormais bien installé. Sur l’Espace Naturel Sensible du Fontou, et accompagné d’un guide nature de la LPO, découvrez au fil de l’eau, quelques-uns des oiseaux de ce site, à commencer par les hérons dont la colonie bruyante ne passe pas inaperçue.

Durée de la sortie 2h30. Prévoir une tenue et des chaussures adaptées à la saison.

Entrée libre et gratuite.

Sortie ouverte aux personnes à mobilité réduite.

Inscription obligatoire au www.vienne-nature.fr ou au 05 49 88 99 04

+33 5 49 88 99 04

