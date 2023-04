Vide-greniers Place de la Mairie Dans les rues, 8 mai 2023, Payrac.

Une soixantaine d’exposants seront présents dans tout le village pour ce vide grenier printanier.

Buvette et restauration sur place..

2023-05-08 à 08:00:00 ; fin : 2023-05-08 18:00:00. EUR.

Place de la Mairie

Dans les rues

Payrac 46350 Lot Occitanie



About sixty exhibitors will be present in the village for this spring yard sale.

Refreshments and food will be available on site.

Unos sesenta expositores estarán presentes en todo el pueblo para este mercadillo de primavera.

Refrescos y catering in situ.

Rund 60 Aussteller werden im ganzen Dorf an diesem frühlingshaften Flohmarkt teilnehmen.

Getränke und Speisen vor Ort.

Mise à jour le 2023-04-20 par OT Vallée de la Dordogne