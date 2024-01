Crêpes et contes théâtral ; Nice to « myhte » you Payrac, samedi 3 février 2024.

Crêpes et contes théâtral ; Nice to « myhte » you Payrac Lot

Début : 2024-02-03 15:00:00

fin : 2024-02-03 17:00:00

Conte théâtral, « nice to mythe you », interprété par Rémy Boiron

Ce spectacle a été joué dans de nombreux festivals, sur de grandes et de petites scènes, dans les écoles et les collèges…

Rémy Boiron va nous embarquer pour un voyage dans le temps, teinté de poésie et d’humour qui va toucher les enfants comme les adultes. Un spectacle pour tout public de 6 à 106 ans !

L’après midi se poursuivra avec la dégustation de crêpes et de jus de pomme pour fêter la chandeleur

15h Conte

16h30 Goûter crêpes et jus de pomme

5 EUR.

Salle polyvalente

Payrac 46350 Lot Occitanie



