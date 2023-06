ATOM FESTIVAL Payra-sur-l’Hers, 25 août 2023, Payra-sur-l'Hers.

Payra-sur-l’Hers,Aude

Atom Festival est un festival multi-sensoriel au cœur des vallées de l’Occitanie, une déambulation joviale en immersion dans différentes sphères artistiques : entre concerts, échappées théâtrales, arts numériques, installations, rencontres hybrides et artisanat.

Constitué de diverses expériences, ATOM est un rassemblement créatif, une utopie co-construite comme le monde auquel nous rêvons… Embarquez-vous dans une ode à la curiosité !.

2023-08-25 à ; fin : 2023-08-27 . EUR.

Payra-sur-l’Hers 11410 Aude Occitanie



Atom Festival is a multi-sensory festival in the heart of the Occitan valleys, a jovial stroll immersed in different artistic spheres: between concerts, theatrical escapes, digital arts, installations, hybrid encounters and crafts.

Made up of diverse experiences, ATOM is a creative gathering, a utopia co-constructed like the world we dream of? Embark on an ode to curiosity!

Atom Festival es un festival multisensorial en el corazón de los valles occitanos, un paseo jovial inmerso en diferentes ámbitos artísticos: conciertos, escapadas teatrales, artes digitales, instalaciones, encuentros híbridos y artesanía.

Compuesto de experiencias diversas, ATOM es un encuentro creativo, una utopía co-construida como el mundo que soñamos.. ¡Embárquese en una oda a la curiosidad!

Atom Festival ist ein multisensorisches Festival im Herzen der Täler Okzitaniens, ein fröhlicher Spaziergang, bei dem man in verschiedene künstlerische Sphären eintaucht: zwischen Konzerten, Theaterausflügen, digitaler Kunst, Installationen, hybriden Begegnungen und Kunsthandwerk.

ATOM ist eine kreative Zusammenkunft, eine Utopie, die gemeinsam mit der Welt, von der wir träumen, aufgebaut wird Machen Sie sich auf den Weg zu einer Ode an die Neugierde!

Mise à jour le 2023-06-22 par A.D.T. de l’Aude / Arts Vivants 11