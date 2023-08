Randonnée de Payolle VTT et pédestre PAYOLLE Campan Catégories d’Évènement: Campan

Hautes-Pyrénées Randonnée de Payolle VTT et pédestre PAYOLLE Campan, 27 août 2023, Campan. Campan,Hautes-Pyrénées 7H30 : inscription

8H30 – 9H : départ 3 parcours VTT :

21km : 500m D+

33km : 1000m D+

43km : 1350m D+ Parcours pédestre :

12km : 400m D+ ATTENTION : Nouvelle règlementation VTT, obligation de présenter une licence sportive ou un certificat médical.

2023-08-27 07:30:00 fin : 2023-08-27 . .

PAYOLLE

Campan 65710 Hautes-Pyrénées Occitanie



7:30 am: registration

8.30am – 9am: departure 3 mountain bike courses :

21km: 500m D+ climb

33km: 1000m D+ climb

43km : 1350m D+ (over 1350m) Walking course :

12km: 400m D+ (4,500ft D+) ATTENTION: New mountain bike regulations, sports license or medical certificate required 7.30 h: inscripción

8.30 – 9.00: salida 3 recorridos en bicicleta de montaña :

21km: 500m D+ subida

33km: 1000m D+ subida

43km: 1350m D+ subida Recorrido a pie :

12km: 400m D+ subida ATENCIÓN: Nuevo reglamento para bicicletas de montaña, se requiere licencia deportiva o certificado médico 7H30: Anmeldung

8H30 – 9H: Abreise 3 Mountainbike-Strecken :

21km: 500m D+

33km: 1000m D+

43km: 1350m D+ Wanderstrecken:

12km: 400m D+ ACHTUNG: Neue Mountainbike-Regeln, Pflicht zur Vorlage einer Sportlizenz oder eines ärztlichen Attests Mise à jour le 2023-08-19 par Pôle du Tourmalet |CDT65 Détails Catégories d’Évènement: Campan, Hautes-Pyrénées Autres Lieu PAYOLLE Adresse PAYOLLE Ville Campan Departement Hautes-Pyrénées Lieu Ville PAYOLLE Campan latitude longitude 43.01707;0.17714

PAYOLLE Campan Hautes-Pyrénées https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/campan/