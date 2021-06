PAYOLLE 2021 Payolle, 19 juillet 2021-19 juillet 2021, Campan.

PAYOLLE 2021

du lundi 19 juillet au vendredi 23 juillet à Payolle

Séjour nature, astronomie et decouverte du milieu naturel des pyrénées et de la faune et la flore. ————————————————————————————————– Découverte de la vie en collectivité et vivre ensemble —————————————————— Astronomie: visite du pic du midi, soirée observation du ciel et cours d’astronomie ———————————————————————————– Randonnée connaissance des végétaux et de la faune locale ——————————————————— Recherche, capture et étude des insectes aquatiques de l’adour. ————————————————————— Ateliers moulage d’empreintes —————————– Sports: ——- Escalade, ——— Cani-rando: rencontre avec le chien, connaissance de l’animal, le connaitre et reconnaitre les signes (pour ne plus en avoir peur). ———————————————————————————————————————————–

Départ de nogaro

dans le cadre de l’opération « colonies apprenantes » par le Ministère de l’Éducation Nationale.

Payolle route du col d’aspin 65 campan Campan Hautes-Pyrénées



