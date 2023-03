Présentation du métier restaurateur tableaux Paygnard Amandine, 28 mars 2023, Le Port-Marly.

Présentation du métier restaurateur tableaux 28 mars – 1 avril Paygnard Amandine

Dans le cadre des Journées Européennes des Métiers d’Art, l’atelier est heureux de vous accueillir pour vous présenter le métier de restaurateur de tableaux et vous présenter les étapes d’une restauration d’un tableau.

Devis et constat d’etat gratuit sur presentation des oeuvres.

Nous restaurons vos huiles sur toile, bois, cuivre et papier.

Dorure ponctuel sur cadre et icone.

Nous travaillons depuis plus de 15 ans pour les particuliers, municipalités, musées et professionnels de l’art.

Au plaisir de vous accueillir !

Paygnard Amandine 6, rue Jean Jaurès 78560 Le Port-Marly 78560 Yvelines Île-de-France [{« type »: « phone », « value »: « 01 39 58 57 95 »}, {« type »: « email », « value »: « am.paygnard@gmail.com »}]

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-03-28T11:00:00+02:00 – 2023-03-28T18:00:00+02:00

2023-04-01T11:00:00+02:00 – 2023-04-01T17:30:00+02:00

Restauration tableaux

@restauration_tableaux_78