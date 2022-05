PAYEN / DUCRET / HELARY / PIFARELY LE TRITON, 3 juin 2022, Les Lilas.

PAYEN / DUCRET / HELARY / PIFARELY

LE TRITON, le vendredi 3 juin à 20:30

En 2021 est né « Baldwin En Transit », un Ensemble regroupant trois poètes (Jamika Ajalon, Mike Ladd et Tamara Singh) et quatre musiciens, pour célébrer et prolonger l’œuvre de l’incontournable auteur afro-américain James Baldwin. Pour la première fois ce soir, les musiciens se retrouvent en quartet, sans textes et sans voix, pour transformer la matière musicale concocté par Stéphane Payen et la présenter sous une tout autre forme. Loin du bouillonnement rythmique de ses autres groupes tels que « Thôt » ou « The Workshop », le saxophoniste nous propose une musique finement ciselée, un petit orchestre de chambre au lyrisme surprenant où l’on sera ravi de retrouver de fidèles et illustres compagnons du Triton. **Stéphane Payen** saxophone, composition **Marc Ducret** guitare **Sylvaine Hélary** flûtes **Dominique Pifarély** violon

TARIF E : Normal 20 € – Réduit 15 € – Adhérents du Triton 12 € – Jeune 8 € ; BILLETTERIE : par CB au 01 49 72 83 13, sur place de 10h30 à 18h00 et les soirs de concert, par internet sur http://www.letriton.com/

Du vent dans les cordes

LE TRITON 11 BIS RUE DU COQ FRANÇAIS 93260 LES LILAS Les Lilas Seine-Saint-Denis



Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-06-03T20:30:00 2022-06-03T22:00:00